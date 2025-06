Laudo aponta que empresário encontrado morto em Interlagos teve morte violenta por asfixia

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo divulgou que a causa da morte do empresário encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, foi asfixia . Até então, o caso estava sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita a esclarecer .

Outro ponto importante é que os testes no corpo de Adalberto Júnior não encontraram drogas ou álcool no sistema, o que difere da versão contada pelo amigo do empresário, que havia confirmado que os dois tinham bebido e usado maconha.