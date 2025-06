Jornalista britânica que estava desaparecida é encontrada viva em São Paulo

Charlotte Alice Peet está morando no Brasil e não tem mantido contato com a família no Reino Unido.

Jornalista desaparecida desde 8 de fevereiro , Charlotte Alice Peet foi encontrada pela Polícia Civil em um hotel no bairro Jardins, na zona oeste da capital paulista. A britânica de 33 anos está bem e relatou aos policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) que não queria manter contato com a família.

As autoridades monitoraram dados telefônicos de Charlotte para localizar o seu paradeiro. A investigação começou em fevereiro, após uma amiga que residia no Rio de Janeiro informar à polícia que a jornalista lhe mandou uma mensagem informando que estava em São Paulo e, posteriormente, não dar mais notícias.

A britânica atuou por diferentes veículos internacionais como jornalista freelancer, entre eles Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent. Ela mora no Brasil desde novembro.

Relembre o caso

A Polícia Civil de São Paulo começou a investigar o desaparecimento de Charlotte ainda em fevereiro. O caso foi registrado por uma amiga dela na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro no dia 17 daquele mês, sendo posteriormente encaminhado à capital paulista.

A amiga, residente no Rio, relatou à polícia que conheceu Charlotte há dois anos, quando a jornalista veio morar e trabalhar no Brasil. Após um período no país, ela retornou a Londres e, em novembro de 2024, voltou a se mudar para o Brasil. Desde então, as duas chegaram a se encontrar em Santa Teresa, no centro do Rio.