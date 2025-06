Região Central Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Com mais de mil pessoas fora de casa e perspectiva do rio subir mais, Jaguari deve decretar situação de emergência nesta terça

Quatro famílias ficaram ilhadas no interior do município e foram resgatadas com auxílio de helicóptero