Ione Pacheco Sirotsky recebe homenagem do Colégio Israelita em Porto Alegre

Placa acima da entrada do novo prédio, com o nome de Ione, foi descerrada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Colégio Israelita Brasileiro (CIB), no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, realizou nesta quinta-feira (5) uma cerimônia de homenagem a Ione Pacheco Sirotsky (1927-2015), viúva de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986), fundador do Grupo RBS.

No início de 2025, o colégio inaugurou um prédio com quatro pavimentos e 15 salas de aula. Este novo espaço recebeu nesta quinta oficialmente o nome de Ione Pacheco Sirotsky.

— Hoje, ao darmos seu nome a este prédio, queremos mais do que eternizar sua memória. Queremos reconhecer a grandeza de sua alma. Este espaço passa a carregar a essência de uma mulher que plantou sementes de afeto, compromisso e educação por onde passou — destacou Rafael Prikladnicki, presidente do Conselho de Administração do Colégio Israelita durante a cerimônia.

Ione Sirotsky foi uma das primeiras defensoras da responsabilidade social no Rio Grande do Sul. Além de presidir o Movimento Gaúcho pelo Menor, ONG dedicada à infância, ainda liderou por uma década o braço social do Grupo RBS. No Colégio Israelita, participou de forma ativa do conselho de administração da instituição.

Uma placa acima da entrada do novo prédio, com o nome de Ione, foi descerrada ao final da solenidade. Uma mezuzá, símbolo da cultura judaica, trazida pela família Sirotsky de Israel, também foi instalada na porta da nova estrutura.

Muitos familiares, amigos e membros da comunidade judaica de Porto Alegre estiveram presentes, para acompanhar as homenagens.

— Vó Ione, como foi bom conviver tanto contigo. Tu fostes e sempre serás um exemplo pra toda nossa família — afirmou a neta Tanise Sirotsky Dvoskin Dutra, que participou representando a mãe, Sônia, que não pôde comparecer por questões de saúde.

Suzana, Nelson e Pedro, os outros três filhos de Ione e Maurício, estiveram na cerimônia. Netos e bisnetos também participaram.

— Este sempre foi um ambiente acolhedor, aqui a gente se sente em casa. Agradeço a todos que estão aqui hoje, no lugar em que minha mãe estiver, tenho certeza de que está muito feliz, ela e o pai — ressaltou Suzana Sirotsky Melzer.

Filhos Nelson, Pedro e Suzana e a neta Tanise. Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Somos muito gratos e valorizamos demais os valores e raízes que recebemos da nossa mãe e do nosso pai, para sermos a família que somos hoje — complementou Pedro Sirotsky, membro do Conselho de Gestão do Grupo RBS.

Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão, também se manifestou no evento em homenagem à Dona Ione, como era carinhosamente chamada pelos familiares e amigos:

— Minha mãe sempre acreditou que a essência de uma escola era sua excelência acadêmica, a excelência no ensino, para preparar as gerações futuras, e ela estava certa. O Colégio Israelita é uma escola que sempre procurou, além de passar os elementos da cultura judaica para os alunos, transmitir também a relevância e o propósito da educação na formação das pessoas.