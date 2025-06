O influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca pelos vídeos nas redes sociais, foi picado por uma cobra durante a gravação de um vídeo para o YouTube. O conteúdo foi publicado na quarta-feira (25) no canal do também influencer Renato Cariani.

No vídeo, Felca está na "Casa dos Bichos" do biólogo Richard Rasmussen, na cidade de Jandira, em São Paulo. Por lá, as pessoas podem interagir com animais de diferentes espécies.