Hospital da Região Central descobre suposto esquema de cobrança por partos via SUS

Hospital de Caridade de Santiago afirma que, assim que surgiram os indícios, a instituição adotou providências imediatas e descredenciou médicos Reprodução / RBS TV

Um suposto esquema de cobrança indevida por partos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi descoberto pelo Hospital de Caridade de Santiago, na Região Central do Estado. A própria instituição comunicou o caso à polícia, que passou a investigar dois médicos — um casal de obstetras — suspeitos de praticar a irregularidade.

A descoberta partiu da ouvidoria do hospital, que, ao realizar pesquisas de satisfação com pacientes, recebeu os primeiros relatos de cobrança indevida. A reportagem da RBS TV teve acesso a áudios e depoimentos das supostas vítimas. Em uma das conversas gravadas, uma paciente relata:

"A cesárea foi, a gente pagou uma diferença pra ele, mas a baixa foi pelo SUS".

"E qual foi o valor que tu pagou?"

"R$ 1 mil".

Segundo uma paciente ouvida pela reportagem, o pagamento foi feito em dinheiro, diretamente na clínica particular do médico obstetra Cristiano Weber da Silva. Outro trecho do áudio reforça a informação:

"E como foi esse pagamento?"

"Foi em dinheiro mesmo".

"No hospital ou no consultório?"

"No consultório dele".

Médicos foram descredenciados pelo hospital

O diretor do Hospital de Caridade de Santiago, Ruderson Mesquita Sobreira, confirmou que, assim que surgiram os indícios, a instituição adotou providências imediatas.

— A diretoria levou ao conhecimento das autoridades e realizou um procedimento interno que resultou no descredenciamento dos profissionais do corpo clínico — afirmou.

Nos depoimentos prestados à polícia, uma das pacientes relatou que, além de pagar ao obstetra Cristiano, também foi cobrada pela esposa dele, a também obstetra Éllen de Freitas Medeiros.

"O doutor Cristiano fez o parto".

"E a doutora Éllen acompanhou?"

"Acompanhou."

"E a senhora pagou pra ela R$ 1 mil?"

"Isso."

"Pegou recibo?"

"Não."

Outra mulher contou que, inicialmente, o valor solicitado era de R$ 1,5 mil, mas, após negociação, caiu para R$ 1 mil.

Um total de nove vítimas foram identificadas pela Polícia Federal. Em todos os casos, segundo os relatos, as pacientes foram informadas de que, apesar de a internação e o procedimento ocorrerem pelo SUS, seria necessário um pagamento extra para garantir que os médicos estivessem presentes no parto.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado à Justiça. O Ministério Público Estadual denunciou o casal por corrupção passiva, crime que prevê penas que variam de dois a 12 anos de prisão. A Justiça aceitou a denúncia e já deu início à fase de instrução, com a coleta de depoimentos das partes envolvidas.

— A postura do hospital foi alertar. Porque o crime, além de tudo, atinge pessoas carentes, que é a maioria dos usuários do SUS — ressalta o diretor Ruderson.

Em nota (leia íntegra abaixo), a defesa dos médicos afirma que nunca houve cobrança por partos realizados pelo SUS. Segundo os advogados, os valores se referem a atendimentos realizados no consultório particular do casal, relacionados ao acompanhamento pré-natal, e que os partos ocorreram de acordo com as normas do SUS.

Contraponto

O que diz a defesa dos médicos