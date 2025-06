Hemocentros do RS abrem em horário especial para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue

Uma doação pode salvar até quatro vidas Fernanda Axelrud / Agência RBS

Na manhã deste sábado (14), hemocentros e postos de coleta em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul funcionaram em horário especial para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data faz parte da campanha Junho Vermelho, que busca conscientizar sobre a importância da doação regular.

A ação ocorreu no Hemocentro do Estado (Hemorgs), no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital e nas unidades regionais de Pelotas, Caxias do Sul, Alegrete, Santa Rosa e Santa Maria, além de Canoas, Camaquã e Tramandaí. Na unidade regional de Passo Fundo, a coleta ocorreu no município de Não-Me-Toque.

Em Porto Alegre, os estoques de sangue estão em nível crítico, segundo o sistema do Hospital de Clínicas. Neste sábado, todas as vagas para doação no Hemorgs foram preenchidas, totalizando 190 agendamentos.

A enfermeira Ana Dagord, responsável pela captação de doadores, destaca que a doação é rápida e segura, levando cerca de 35 minutos desde o cadastro até o lanche após a coleta.

— É um processo muito simples: vir até o hemocentro e estender o braço, doar o sangue e salvar até quatro vidas — afirma a enfermeira do Hemorgs.

Quem pode doar sangue?

Podem ser doadoras de sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com no mínimo 50 quilos e em boas condições de saúde. É necessário evitar alimentação gordurosa três horas antes da doação, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e não fumar por pelo menos duas horas antes.

Também é recomendável reforçar a hidratação e ter dormido ao menos seis horas na noite anterior. Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias. Para homens, o intervalo é de 60 dias, com até quatro doações anuais.

Onde doar no RS?

O agendamento para doações nos próximos dias pode ser feito pelo portal do governo do Estado ou pelos canais de contato dos pontos de coleta. O RS tem oito hemocentros em diversas regiões (veja aqui a lista de onde doar em Porto Alegre).

Hemocentro do Estado (Hemorgs) – Porto Alegre

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Telefone: (51) 3336-6755

WhatsApp: (51) 8405-4260

Hemocentro Regional de Passo Fundo

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1055, Parque da Gare

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45 e das 13h às 15h

Telefone: (54) 3311-5555

WhatsApp: (54) 98434-7353

Hemocentro Regional de Pelotas

Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 4569, bairro Fragata

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

Telefone: (53) 3288-9193

WhatsApp: (53) 98156-1209

E-mail: captacao-hemopel@saude.rs.gov.br

Hemocentro Regional de Santa Maria

Endereço: Alameda Santiago do Chile, 35, bairro Nossa Senhora das Dores

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Telefone: (51) 3287-2549

WhatsApp: (55) 98428-8274

E-mail: hemosm-adm@saude.rs.gov.br

Hemocentro Regional de Alegrete

Endereço: Rua General Sampaio, 10, bairro Canudos

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Telefone: (55) 3120-1093

E-mail: hemoeste@alegrete.rs.gov.br

Hemocentro Regional de Caxias do Sul

Endereço: Rua Ernesto Alves, 2260, Centro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h45, e aos sábados das 8h às 12h

Telefone: (54) 3290-4580

WhatsApp: (54) 98418-8487

E-mail: hemocsadm@caxias.rs.gov.br

Hemocentro Regional de Santa Rosa

Endereço: Rua Boa Vista, 401, Centro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

Hemocentro Regional de Cruz Alta

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1445 - Cruz Alta CEP: 98010-770 Fone (55) 3326.3168

Horário: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 11h30

Telefone: 0800 400 0126 - ramal 3123