Guaíba supera cota de alerta no Cais Mauá e na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre

O Guaíba superou, na noite desta sexta-feira (20), a cota de alerta nos dois pontos de medição em Porto Alegre. No Cais Mauá, o nível indica 2m48cm; a cota de alerta é de 2m30cm. Segundo a Defesa Civil, a superação da marca de alerta indica possibilidade elevada de ocorrência de alagamentos. Entenda as cotas no final desta reportagem.

A inundação — ou seja, superar a marca de 3m60cm — depende de outros fatores, como o represamento do vento, a continuidade da chuva e o aumento do volume de água que chega ao Guaíba vinda de outros rios, como Jacuí e Caí. No Cais Mauá, a cota de inundação é de 3m, e de 3m60cm na Usina do Gasômetro; esse nível representa a ocorrência dos primeiros danos na cidade.

A outra medição feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Guaíba na Capital, na Usina do Gasômetro, aponta 3m02cm - o ponto tem cota de alerta de 3m.









Nesta sexta-feira, a Defesa Civil informou a Zero Hora que a cota de alerta foi reduzida em 15 centímetros no Gasômetro – passou de 3m15cm para 3m.

Isso ocorreu para que os valores das duas estações de monitoramento "estejam mais aproximados com a referência antiga que existia no Cais Mauá, que teve sua leitura prejudicada durante a inundação de 2024", segundo o órgão.

Mais cedo, a Defesa Civil de Porto Alegre afirmou que a situação está sob controle. Não há orientação sobre necessidade de evacuação da Região das Ilhas, reiterou o coordenador de redução de riscos da Defesa Civil de Porto Alegre, Tiago Belinski.

O momento mais crítico é esperado para este sábado (21), a depender da virada do vento.

— Devemos atingir o pico até amanhã de amanhã. Até porque temos uma condição ainda desfavorável do vento Sul aqui em Porto Alegre. Mas não é um vento forte e o represamento não é significativo. Amanhã devemos ter a fluidez pela Lagoa dos Patos — afirmou o coronel Evaldo Rodrigues, coordenador da Defesa Civil.

Na quarta-feira (18), o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH), Rodrigo Paiva, afirmou que não considerava provável que o Guaíba atingisse a cota de inundação.

— O nível vai depender do quanto e onde vai chover até sexta-feira. Nossa previsão é que o pico no Guaíba ocorra durante o fim de semana. Também podemos ter um pouco de variação de níveis devido ao vento sul previsto para quinta e sexta. Nossa análise preliminar não prevê chegar à cota de inundação — acrescenta o professor.

Nesta sexta-feira (20), o IPH atualizou as previsões, mas manteve a projeção de não atingimento da cota de inundação.

"Com base nas medições atualizadas, espera-se níveis máximos na ordem de 3,2 metros no final de semana, considerando a régua na Usina do Gasômetro. O cenário mais pessimista aponta para nível máximo próximo da cota de inundação, que é de 3,6 metros neste local. Podem ocorrer oscilações relacionadas a efeitos dos ventos", afirma nota do instituto.

Outros rios

Durante a tarde, o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, atingiu a cota de inundação, com a marca de 4m59cm. O Rio Gravataí em Gravataí e Alvorada, na Região Metropolitana, avançou nas últimas horas e deixou ambos os pontos de medição na cota de alerta.

Na Fronteira Oeste, Alegrete, Manoel Viana e São Borja permanecem em cota de inundação. Uruguaiana, Itaqui e Dom Pedrito, na mesma região, registraram aumento dos níveis dos rios e entraram no patamar de alerta.

No entanto, cursos d’água dos vales do Caí e Taquari observaram redução nas últimas horas, com destaque para a medição de Lajeado e Estrela, que aponta 17m30cm; no pico da cheia, foi observado a marca de 22m63cm, na manhã de quinta-feira (19).

Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

Já em Cachoeira do Sul, o Rio Jacuí igualou a segunda maior cheia da história, de acordo com a Defesa Civil do município. A marca atingida foi de 26m50cm, igual à da enchente de 1941. A maior marca ainda é a de maio de 2024, quando o rio atingiu 29m55cm.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: