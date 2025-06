Guaíba segue estável, em cota de alerta, e rios Taquari e Uruguai sobem

Defesa Civil e Exército atuam no atendimento à população das ilhas de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O nível do Guaíba apresentou estabilidade, com variações de alguns centímetros nas últimas horas. Na manhã desta terça-feira (24), a medição das 8h indicava 3m26cm na Usina do Gasômetro, três centímetros a mais do que o registrado na manhã de segunda-feira (23).

A cota de alerta, de 3m, foi superada na noite de sexta-feira (20). A de inundação no local é de 3m60cm e não deve ser superada, conforme a Defesa Civil estadual e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No Cais Mauá, outro ponto de monitoramento da Capital, o nível está em 2m80cm, quatro centímetros a mais do que na manhã de segunda-feira — a cota de alerta no local é de 2m30cm e a de inundação, 3m.

Segundo a Defesa Civil, a régua na Ilha da Pintada indicou 2m58cm na manhã desta terça, aumento de cinco centímetros na comparação com a aferição das 23h de segunda-feira. A cota de inundação no ponto é 2m20cm.

Outros rios

Depois de chegar a níveis abaixo de 13m, o Rio Taquari voltou a subir nas últimas horas. Na medição de Estrela e Lajeado, o curso d'água marca 18m21cm, sendo que a cota de inundação no ponto é 19m. O município de Taquari está com nível acima do patamar de inundação: 8m77cm.

O Rio dos Sinos, o Gravataí e o Jacuí, que direcionam água para o Guaíba, apresentaram níveis estáveis, o que mantém os pontos de São Leopoldo, Alvorada e Rio Pardo acima da cota de inundação.

O nível do Rio Uruguai aumentou desde segunda-feira, o que mantém o alerta para risco de alagamentos em municípios como Uruguaiana, São Borja e Itaqui. O Rio das Antas, em Santa Tereza, também apresentou elevação nas últimas 24 horas.

O levantamento de Zero Hora considera dados públicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

No início da manhã, 10 pontos estavam em cota de alerta para risco de inundações.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: