Guaíba entra no quarto dia acima da cota de alerta, e rios dos Sinos e Gravataí sobem

Situação do Guaíba no sábado, quando o tempo ficou limpo ao longo do dia.

O Guaíba, em Porto Alegre, entrou nesta segunda-feira (23) no quarto dia com o nível acima da cota de alerta. Às 8h, o patamar estava em 3m23cm na medição feita na Usina do Gasômetro, o que representa um avanço de cinco centímetros na comparação com a marca de 24 horas antes.