Guaíba deve permanecer entre 3m e 3m60cm até sexta-feira, estima hidrólogo do IPH

Nível do Guaíba deve oscilar nos próximos dias entre 3m e 3m60cm — que é a cota de inundação na régua da Usina do Gasômetro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após o final de semana de chuva e com cinco rios acima da cota de inundação no Estado, o Guaíba em Porto Alegre deve se manter elevado até a próxima sexta-feira (4). A previsão é do professor Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que concedeu entrevista ao Faixa Especial na Rádio Gaúcha neste domingo (29).

De acordo com Fan, o nível do Guaíba deve oscilar nos próximos dias entre 3m e 3m60cm — que é a cota de inundação na régua da Usina do Gasômetro, na Capital. Ao longo deste domingo, o Guaíba registrou uma elevação de 30cm em poucas horas durante a tarde, e atingiu 3m37cm na última medição das 22h.

— É um momento de subida abrupta, mas é por causa do vento na Laguna dos Patos, que empurra a água em direção a Porto Alegre e que segura as águas do Guaíba. Essa subida vai perder força ao longo da noite — explicou o hidrólogo.

Além disso, Fan prevê que o volume de água do Rio Caí, que registrou inundação neste domingo, chegue à Capital e Região Metropolitana na terça-feira (1º). Neste dia, a perspectiva é de que o Guaíba se aproxime da cota de inundação, como ocorreu na quarta-feira passada (25).

— Pode ser uns 10 centímetros pra baixo, ou alguns centímetros acima. É díficil dizer o que o vento vai fazer, mas vamos chegar perto da cota de inundação. Com essa água do Caí chegando, vai segurar o nível do Guaíba alto mais ou menos até sexta-feira. Como não tem previsão de grandes chuvas na semana que vem, o que estamos esperando é um Guaíba entre 3m e 3m60cm — detalhou.

O professor da UFRGS prevê que os reflexos desse novo episódio climático sejam similares ao das cheias de setembro de 2023. Fan também acredita que o sistema de contenção atual da Capital, com comportas fechadas e geradores nas casas de bombas, será capaz de suportar a situação.

Preocupação com Fronteira Oeste

A região de maior preocupação para o professor Fernando Fan é na Fronteira Oeste, onde o Rio Uruguai está acima da cota de inundação desde o dia 21 em Uruguaiana. Mesmo que o nível da água esteja reduzindo desde sexta-feira (27), o hidrólogo prevê que a situação deva, no mínimo, permanecer como está ao longo das próximas semanas.