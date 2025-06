Grupo RBS marca presença na ExpoBento e na Fenavinho, em Bento Gonçalves, e na Festa das Cucas, em Santa Cruz

"Jornal do Almoço" em Bento Gonçalves, na edição de 2024 da ExpoBento e da Fenavinho. William Cabral / Divulgação

Neste mês de junho, o Grupo RBS renova sua proximidade com o interior gaúcho marcando presença em eventos muito importantes para a economia e as tradições culturais das regiões da Serra e dos Vales. O público que visitar a 33ª ExpoBento e a 20ª Fenavinho, em Bento Gonçalves, e a 25ª Festa das Cucas, em Santa Cruz do Sul, a partir desta quinta-feira (12), poderá conhecer a Casa RBS, receber brindes e acompanhar transmissões ao vivo de programas da RBS TV, Gaúcha e Atlântida.

Entre os dias 12 e 22, equipes da RBS realizam uma cobertura especial da ExpoBento e da Fenavinho, que deve levar cerca de 280 mil visitantes ao Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Um dos destaques da programação será a apresentação do Jornal do Almoço, ao vivo para todo o Estado, neste sábado (14).

Em Santa Cruz do Sul, a RBS receberá o público da Festa das Cucas com um espaço que referencia a cultura germânica da região: a RBS Haus. O evento movimenta o Parque da Oktoberfest até este domingo (15) e contará com transmissão do Jornal do Almoço local nesta quinta (12) e do Gaúcha Mais para todo o Estado nesta sexta (13).

Na última semana, durante a Gramado Summit, o Grupo RBS deu mais um passo na solidificação de sua conexão com comunidades e mercados do interior do Estado anunciando a chegada de uma equipe comercial e editorial para atuar presencialmente da Região das Hortênsias. O movimento integra um projeto estratégico da empresa que qualifica ainda mais o conteúdo regional e estreita laços com parceiros de mercado.

Programação RBS na ExpoBento e Fenavinho

Dia 12/6

16h: Tá Vazando

17h: ATL Pop Rock

Dia 13/6

16h: Tá Vazando

17h: ATL Pop Rock

20h: Show dos Esportes

​Dia 14/6

8h: Super Sábado, da Gaúcha, para todo o Estado ​

11h30: Jornal do Almoço, da RBS TV, para todo o Estado

Dia 20/6

20h: Show dos Esportes

Programação da RBS na Festa das Cucas:

Dia 12/6 ​

12h: Transmissão local do Jornal do Almoço

Dia 13/6​

15h: Gaúcha Mais para todo o Estado

Dia 14/6

10h: ATL visita

10h: ATL POP Rock