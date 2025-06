Grávida de nove meses é resgatada por helicóptero de cidade ilhada durante temporais; veja vídeo

Ela foi encaminhada para a cidade vizinha de Santa Maria. Batalhão de Aviação da Brigada Militar / Reprodução

Uma mulher de 30 anos, grávida de nove meses e meio, precisou ser resgatada por um helicóptero da Brigada Militar (BM) na cidade de Mata, na região central do RS, nesta quarta-feira (18). O município está ilhado, sem conexão por terra com outras cidades, por conta da chuva que cai no Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16).

De acordo com a Brigada Militar, os agentes foram acionados pela família da mulher por ela estar em estágio avançado de gravidez e pelo fato de Mata não ter hospital com capacidade para realizar partos. A mulher foi encaminhada para a cidade vizinha de Santa Maria. O nome da mulher não foi informado pela BM.

— Fomos acionados nesta tarde para o resgate de uma gestante, para que ela fosse encaminhada para Santa Maria realizar o parto, uma vez que já estava passando do período e a cidade de Mata está ilhada. Ela já está em segurança em Santa Maria — disse o comandante do Batalhão de Aviação da BM, tenente-coronel Robson Emanuel Leite Camargo.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16) deixaram duas pessoas mortas, uma desaparecida e pelo menos 2,2 mil fora de casa, de acordo com a última atualização da Defesa Civil do estado, na tarde desta quarta-feira (18).

Pelo menos 58 municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes, além de milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.