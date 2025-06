Fotos da Semana: frio, alagamentos e joão-de-barro são destaques dos fotojornalistas da Zero Hora

Apesar da estrutura de acolhimento de Porto Alegre, centenas de pessoas sem teto preferem dormir ao relento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começou com imagem do fotógrafo Mateus Bruxel, com o início do frio no Estado e um morador de rua se abrigando em uma parada de ônibus de Porto Alegre. A Capital dispõe de acolhimento em abrigos durante o inverno, mas nem sempre vagas dão conta de toda a população que vive nas ruas.

Chuva e alagamentos

Durante a semana, o Estado sofreu com as chuvas e diversas inundações. O Guaíba encheu e atingiu a marca de 3m1cm no Cais Mauá. A situação foi registrada pelas lentes dos fotógrafos Jefferson Botega, Mateus Bruxel, Duda Fortes e Jonathan Heckler em diversos pontos do Rio Grande do Sul.

Dique do Sarandi

Na quarta-feira (25), o dique do Sarandi começou a apresentar vazamentos. Com medo de novos alagamentos no bairro, moradores permanecem no dique observando as águas e o trabalho da prefeitura.

Cultura

Margs e Farol Santander expõem mais de 250 obras. Renan Mattos / Agencia RBS

No mesmo dia, o fotógrafo Renan Mattos conferiu a inauguração da exposição do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e do Farol Santander "Margs 70+1: Percursos de um acervo". A mostra reúne mais de 250 do acervo da instituição e vai contar com obras expostas no Farol Santander pela primeira vez.

Educação

Dos 622 alunos estrangeiros na rede municipal de ensino da Capital, 147 estudam na EMEF Governador Ildo Meneghetti. André Ávila / Agencia RBS

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti, no bairro Santa Rosa de Lima, foi fotografada por André Ávila, pelo destaque da instituição ser referência no acolhimento de alunos imigrantes, sendo a sua maioria haitianos e venezuelanos.

Suspeitos de tiroteio presos

Crime foi cometido em horário de pico, forçando motoristas a darem ré para fugir das balas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Também na quinta-feira, a Polícia Civil prendeu suspeitos de serem os autores de um tiroteio no Túnel da Conceição, em maio.

João-de-barro

A observação perdurou por quatro meses e rendeu diversos cliques e anotações sobre a natureza desta espécie de pássaros. Jefferson Botega / Agencia RBS