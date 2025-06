Fotos da Semana: a visão dos fotojornalistas da Zero Hora

Derradeiro morador do Hospital São Pedro deixou o local na quarta-feira (11), com histórico de mais de 26 anos de internação.

A semana começou com imagem do fotógrafo Mateus Bruxel, com o último morador do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Internado há 25 anos, o homem de 44 anos deixou a instituição transferido para um residencial em Viamão.