FGF divulga data da Recopa Gaúcha entre Grêmio e São José; veja o dia

Tricolor é o maior campeão da disputa, com quatro conquistas.

O título será definido em confronto único , no dia 8 de julho, uma terça-feira, às 19h30min, na Arena do Grêmio.

Para o Tricolor, o jogo ocorrerá dias antes da retomada do Brasileirão , quando os comandados de Mano Menezes visitarão o Cruzeiro, em Belo Horizonte. A partida contra os mineiros não tem data nem horário definidos, mas será disputada no fim de semana de 12 de julho.

Para o São José , o duelo cairá entre os confrontos com Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas, pela Série D, ambos no Passo D'Areia.

Maior campeão

A Recopa Gaúcha já teve 11 edições e reúne o campeão do Gauchão e o vencedor da Copa FGF.

Já o Grêmio é o maior campeão, com quatro conquistas : em 2019, superou o Avenida; em 2021, ganhou do Santa Cruz; em 2022, goleou o Glória de Vacaria; em 2023, derrotou o São Luiz de Ijuí.

