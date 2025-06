Explosão em lareira ecológica causa incêndio em residência em Taquara

Fogo teria saído do controle no momento do abastecimento da lareira com álcool.

Uma lareira ecológica explodiu em uma residência na cidade de Taquara, no Vale do Paranhana. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, que atendeu a ocorrência neste domingo (29), o fogo teria saído do controle no momento do abastecimento da lareira com álcool. Ninguém se feriu.