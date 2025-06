"Entrei em desespero quando vi": testemunha relata acidente com balão em Praia Grande

O que era pra ser um momento de diversão acabou se tornando um filme de terror . É o que relata a gaúcha Vânia Roseméri de Lima Scain, proprietária de uma pousada em Praia Grande, Santa Catarina, que presenciou o acidente com um balão na manhã deste sábado (21), que causou pelo menos oito mortes .

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Vânia contou que estava vendo os balões com os turistas, como costuma fazer, quando o acidente aconteceu. Ela lembra de ter visto pelo menos duas pessoas caindo, ou saltando, quando o balão ainda estava no ar.

— Foi muito rápido. Eu entrei em desespero quando vi as pessoas se jogando — lembrou.

Segundo Vania, o balão caiu em área de mata e não atingiu ninguém no solo. Ela afirmou ainda que viu pelo menos cinco corpos.

A empresária também encontrou ao menos uma sobrevivente. É uma moça, que teria estado no balão com a mãe, até então não localizada, e o pai, que de acordo com os socorristas, estaria morto. Conforme Vania, a jovem estava em choque.