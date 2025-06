Enchente do Rio Jacuí foi superior a 2024 e segunda maior da história em Vale Verde, diz prefeito

Monte Alegre tem apenas 12 famílias residentes; casas ficaram praticamente cobertas pela água. Prefeitura de Vale Verde / Divulgação

A chuva que castigou o Rio Grande do Sul nos últimos dias ainda provoca reflexos em Vale Verde, município do Vale do Rio Pardo. Segundo a prefeitura, a cheia do Rio Jacuí atingiu a segunda maior marca da história da cidade, atrás apenas de 1941, e superior a 2024. No pequeno município de 3 mil habitantes, o rio chegou a 20m50cm.

A inundação do Rio Jacuí afeta o balneário Monte Alegre, área de lazer localizada a 30 minutos de distância do centro de Vale Verde. Segundo a prefeitura, a água cobriu cerca de 400 residências e danificou redes de energia.

— A rede elétrica caiu, não temos luz elétrica lá. Praticamente, presenciamos a segunda maior enchente do nosso tempo, atrás apenas a de 1941 — afirma o prefeito Ricardo Froemmig, com base nos relatos dos moradores.

Segundo o prefeito, 12 famílias residem de forma fixa no balneário. As demais casas permanecem vazias e são mais usadas em temporadas de verão. Nenhuma família optou por sair até o momento, uma vez que os imóveis tem mais de um piso, onde estão abrigadas.

A chuva na região começou na segunda-feira passada (16). O pico da cheia foi observado entre a quinta-feira (19) e o domingo (22). No momento, o Rio Jacuí registra estabilidade em Vale Verde. O município decretou situação de emergência nesta segunda-feira (24).

Número de municípios afetados pelas chuvas sobe para 146

O número de municípios afetados pelas enchentes e enxurradas no Rio Grande do Sul passou de 132 para 146, de acordo com a Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (24).

Desde segunda-feira, quatro municípios decretaram situação de emergência: Canoas, Capão do Cipó, General Câmara e São Jerônimo. Em todo Estado pelo menos 25 localidades já adotaram a medida desde a semana anterior.

