Enchente do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul iguala marca de 1941, diz Defesa Civil

Elevação do nível do Jacuí levou à interdição da Ponte do Fandango, na BR-153, nesta sexta. Prefeitura de Cachoeira do Sul / Divulgação

Na noite desta sexta-feira (20), o Rio Jacuí igualou a segunda maior cheia da história em Cachoeira do Sul, de acordo com a Defesa Civil do município. A marca atingida foi de 26m50cm, igual à da enchente de 1941.

A maior marca ainda é a de maio de 2024, quando o rio atingiu 29m55cm.

Cursos d’água da Região Metropolitana e da Fronteira Oeste apresentaram aumento de nível nesta sexta-feira (20). Na medição feita na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, o Guaíba estava em 2m97cm às 21h. A cota de alerta do local é de 3m; nesta sexta-feira, a Defesa Civil informou à reportagem ter reduzido o patamar, antes fixado em 3m15cm. A cota de inundação segue a mesma: 3m60cm.

Durante a tarde, o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, atingiu a cota de inundação, com a marca de 4m59cm. O Rio Gravataí em Gravataí e Alvorada, na Região Metropolitana, avançou nas últimas horas e deixou ambos os pontos de medição na cota de alerta.

Na Fronteira Oeste, Alegrete, Manoel Viana e São Borja permanecem em cota de inundação. Uruguaiana, Itaqui e Dom Pedrito, na mesma região, registraram aumento dos níveis dos rios e entraram no patamar de alerta.

No entanto, cursos d’água dos vales do Caí e do Taquari observaram redução nas últimas horas, com destaque para a medição de Lajeado e Estrela, que aponta 17m30cm. No pico da cheia, foi observado a marca de 22m63cm, na manhã de quinta-feira (19).

Subiu para 6.535 o número de pessoas que estão fora de casa devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana. O número foi divulgado no final da tarde desta sexta-feira (20) pela Defesa Civil do Estado, no último boletim.

São 4.515 desalojados, ou seja, pessoas que estão em residências de amigos ou familiares. Outras 2.020 pessoas estão em abrigos.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: