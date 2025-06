Empresário Israel Tevah morre aos 93 anos

Empresário Israel Tevah morreu de causas naturais, segundo um dos filhos. Arquivo Pessoal / Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 93 anos, Israel Tevah, empresário e fundador do Grupo Tevah, marca de moda masculina tradicional no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por familiares.

Segundo um dos dois filhos, Daniel, ele faleceu de causas naturais, em Porto Alegre. O empresário também deixa três netos.

"Partiu meu herói. Muito mais que um dos maiores empresários da história do comércio gaúcho, foi um pai dedicado, um avô querido, um esposo apaixonado", publicou Daniel.

O velório vai ser realizado no fim de semana. O sepultamento ocorrerá no domingo (15), no Cemitério Israelita Porto-alegrense.

Homenagens ao empresário

Em 2006, Israel Tevah recebeu o título de cidadão de Porto Alegre na Câmara Municipal. O empresário foi um dos pioneiros na implantação de entidades voltadas ao comércio e à indústria, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Sindilojas.

Em 2004, o empresário foi condecorado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele também foi o idealizador do "Dia da Solidariedade", uma parceria das indústrias com seus funcionários. Em um dia do ano, a produção é destinada a entidades carentes.