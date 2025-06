Empresa responsável por balão que caiu em Praia Grande publica nota sobre a tragédia; leia o comunicado

Confira a nota na íntegra

É com profunda dor e tristeza que nós da Sobrevoar Serviços Turísticos manifestamos nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado, dia 21/06/2025.

Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores.

Infelizmente, mesmo com todas as preocupações necessárias e com o esforço de nosso piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia.