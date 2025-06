Em Maquiné, 2 mil pessoas estão sem luz e água há três dias

Segundo o prefeito Luciano Alves, entre os pontos afetados estão um posto de saúde e quatro escolas , que seguem com as aulas mesmo sem fornecimento de energia.

Sem luz, o servidor público e morador no bairro Pinheiro Cristian Steffen precisou deixou a residência onde mora com a esposa. Ele relata que está abrigado na casa de familiares.

O que diz a CEEE Equatorial

Em nota, a CEEE Equatorial afirmou que uma ventania causou a queda de árvores na rede elétrica , o que provocou o desabastecimento de casos isolados. A empresa informa que as equipes seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível , mas não há previsão.

A poda de árvores depende do desligamento da rede elétrica, o que exige acompanhamento técnico da empresa. A prefeitura afirma que, desde o início do ano, as operações de poda só ocorreram duas vezes. A CEEE Equatorial declara que mantém diálogo constante com o município para atender às demandas.