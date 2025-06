Em depoimento, sobrevivente afirma que extintor não funcionou durante incêndio de balão que causou a morte de oito pessoas

Policiais foram até a sede da empresa responsável pelo voo de balão. Duda Fortes / Agencia RBS

O depoimento de um sobrevivente do acidente envolvendo um balão em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21), que causou a morte de oito pessoas, aponta para uma possível falha no extintor de incêndio durante a propagação das chamas.

Fontes da Polícia Civil catarinense informaram a Zero Hora, que durante os depoimentos colhidos na tarde deste sábado, foi informado que o aparelho não funcionou. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel.

O advogado Clóvis Raup Scheffer, que representa a empresa Sobrevoar e o piloto do balão, disse estar ciente desse depoimento e salienta que foram feitas checagens no extintor e nos demais equipamentos antes do balão decolar.

Depoimentos

Ao longo da tarde, a Polícia Civil de Santa Catarina, que conduz a investigação, realizou série de diligências para apurar os fatos. Uma dessas ações foi a tomada do depoimento oficial do piloto do balão, Elvis Crescêncio, e também de alguns dos sobreviventes do acidente.

— A Polícia Civil já tomou o depoimento de cinco pessoas que estavam no balão e são sobreviventes, fez o interrogatório do piloto. Agora, nós vamos continuar a ouvir as demais vítimas que estavam no balão — afirma o delegado-chefe.

Ulisses também confirma que os oficiais da polícia foram até a sede da Sobrevoar, empresa responsável pelo balão do acidente, para verificar os documentos de regularização da empresa junto à Anac e também os documentos do piloto.

Segundo entrevista do próprio delegado Ulisses à Rádio Gaúcha mais cedo neste sábado, a documentação da empresa e do piloto "a princípio estava toda certa".

Causas do acidente

O delegado-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina também comentou os próximos passos da investigação. Além da tomada dos depoimentos dos outros sobreviventes, a polícia continuará a coleta de documentos e esperará pelo resultado das perícias, o que ainda não tem uma previsão para ocorrer.

— Estamos trabalhando para dar uma resposta o mais breve possível acerca desse lamentável acidente que ocorreu aqui em Santa Catarina — complementa o delegado Ulisses.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Uma das possibilidades levantadas pela polícia é de que o fogo foi provocado por um maçarico que estava no chão do cesto. O objeto é usado para acender o gás que esquenta o balão.

Sobreviventes

Dos feridos que foram encaminhamos ao hospital, todos já tiveram alta e retornaram para as suas cidades. Treze pessoas sobreviveram.

Oito mortos

As vítimas