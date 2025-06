Em cota de alerta, Guaíba apresenta lenta redução; Rio Uruguai sobe na Fronteira Oeste

O Guaíba apresentou comportamento estável em Porto Alegre nas últimas 24 horas, com nível em 2m97cm na medição das 8h desta quinta-feira (26) no Cais Mauá. No início da quarta-feira (25), o nível superou a cota de inundação, de 3m, no mesmo local.

Na Usina do Gasômetro, a cota também continuou estável e marcava 3m44cm às 10h no local. A cota de inundação é 3m60cm no ponto.

Segundo a Defesa Civil, a régua na Ilha da Pintada indicou 2m70cm às 6h desta quinta-feira, um recuo de sete centímetros na comparação com a aferição das 23h de quarta-feira. A cota de inundação no ponto é 2m20cm.

Outros rios

O Rio dos Sinos, em São Leopoldo, seguiu em tendência de redução no nível e marca 4m78cm na manhã desta quinta, 10 centímetros a menos do que na manhã de quarta-feira, mas ainda acima da cota de inundação, de 4m50cm. Na Praia do Paquetá, em Canoas, o cenário é de inundação por conta da alta do curso d'água.

O Rio Gravataí apresentou comportamento parecido, com lenta redução em São Leopoldo e Alvorada, que ainda seguem em cota de alerta.

Na Fronteira Oeste, o patamar do Rio Uruguai manteve a tendência de elevação: Uruguaiana registra nível de 10m91cm, onde a cota de inundação é 8m50cm. Itaqui e São Borja seguem em situação similar. Em Manoel Viana, o Rio Ibicuí recuou de 12m42cm para 11m64cm, mas ainda segue acima da cota de inundação, que é de 9m60cm.

O Rio Jacuí segue acima da cota de inundação em Rio Pardo. Nos vales do Caí e Taquari, não há mais pontos de medição acima da cota de inundação.

O levantamento de Zero Hora considera dados públicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

No início da manhã desta quinta, sete pontos estavam em cota de alerta para risco de inundações.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: