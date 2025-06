Elevação do Rio Caí leva municípios a mobilizarem ações preventivas

População e autoridades monitoram a cheia do Rio Caí.

A chuva das últimas horas provocou a elevação do nível do Rio Caí na manhã desta quarta-feira (18). Embora a cota ainda aumente em alguns trechos, a tendência é de redução.

Em São Sebastião do Caí , o nível está em 10m06cm. A cota de inundação é de 10m50cm. O ritmo de elevação desacelerou: na madrugada desta quarta, a subida era de 30 centímetros por hora e agora é de 12 centímetros. A previsão da prefeitura é que o nível continue subindo até as 15h, podendo atingir entre 10m50cm e 11m.

Em Montenegro , o Rio Caí chegou a 5m46cm, um pouco abaixo da cota de inundação, 6m. O nível sobe em média de 13 centímetros por hora e deve atingir a marca de transbordamento até o fim do dia, segundo a prefeitura.

Ponte do Bananal, entre Vale Real e Feliz, permanece bloqueada por conta do acúmulo de água.

Foram registrados pequenos alagamentos no bairro Industrial e o município prepara abrigos. Não houve ocorrência de vendaval ou granizo.

Em Vale Real, o nível recuou de 6m70cm para 6m40cm. A cota de alerta é de 8m. No entanto, desde a noite de terça-feira (17), a ponte do Bananal, entre Vale Real e Feliz, permanece bloqueada. O tráfego do trecho, que é destinado para carros, só poderá ser retomado quando a água baixar cerca de 2m50cm, segundo a prefeitura.