Edson Café, ex-membro do Raça Negra, morre aos 75 anos

Edson tocou violão durante o auge do grupo. Reprodução / SBT

O ex-membro do grupo Raça Negra Edson Café morreu, aos 75 anos. Ele foi encontrado desacordado na rua, em São Paulo, no domingo (1). O músico lutava contra um vício em drogas e estava em situação de rua. As informações são da Vogue Brasil.

Após ser encontrado na rua, Café foi socorrido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Carrão e transferido ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não sobreviveu. A causa da morte ainda não foi revelada. O corpo foi identificado por familiares no Instituto Médico Legal (IML) da zona leste da capital paulista. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

LEIA TAMBÉM Câmara oficializa licença de Carla Zambelli do mandato

Há 10 anos, Edson teve um derrame e perdeu o movimento dos braços. Depois do acontecimento, passou a usar drogas, como crack e maconha. Ele passou por algumas clínicas de reabilitação e chegou a morar com os filhos no Rio de Janeiro por um tempo. Após supostas brigas, voltou às ruas de São Paulo e ao vício.