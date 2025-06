Dois homens morrem em acidentes nas estradas federais do RS

Dois homens morreram em acidentes registrados nas rodovias federais do Rio Grande do Sul neste domingo (8). As colisões aconteceram em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado.

Em Guaíba, um homem de 34 anos perdeu a vida após uma batida frontal entre um carro e uma van na BR-116. O acidente ocorreu por volta das 21h, no km 305 da rodovia, no bairro Pedras Brancas.

Leia Mais Polícia Penal usa novo sistema antidrone e prende três pessoas em Charqueadas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, que dirigia um Volkswagen Gol com placas de Guaíba, invadiu a pista contrária e colidiu com a van. Ele morreu no local. O nome da vítima ainda não foi divulgado. O condutor da van não se feriu. O trânsito no trecho foi totalmente liberado por volta de 1h30 desta segunda-feira (9).

Leia Mais Pedestre morre atropelada, motorista não percebe e anda com o corpo pendurado ao carro em rodovia do noroeste do RS

Já em Santa Vitória do Palmar, um homem de 55 anos morreu após o carro em que ele estava sair da pista e bater em uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 17h, no km 568 da BR-471.