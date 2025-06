Defesa Civil alerta para chuva intensa e risco de inundações no final de semana no RS

Defesa Civil ainda alerta para risco de aumento nos níveis de rios do Estado. André Ávila / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta nesta quinta-feira (26) para chuva forte e intensa acompanhada de raios e granizo no Estado entre a noite de sábado (28) e o início de domingo (29). As regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte devem ser atingidas. A maior parte da chuva prevista deve ocorrer em 12 horas.

Na noite desta quinta-feira (26), a chuva segue fraca no Estado devido ao avanço de uma frente fria — os acumulados estão abaixo de 20 milímetros. Já na sexta-feira (27), o tempo firme deve predominar, devido ao sistema de alta pressão.

No sábado (28), a previsão é de chuva intensa na metade norte, nas Missões, no Centro e na Região Metropolitana. Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas regiões Noroeste, Norte, Serra, Metropolitana, Vales e Litoral Norte, podendo atingir os 100 mm.

Durante a madrugada e manhã de domingo (29), o fluxo de umidade aliado à formação de um ciclone extratropical próximo à costa favorece a chegada de chuva persistente, que deve variar de forte a intensa. Ela também deve ser acompanhada de raios e temporais isolados com eventual queda de granizo e rajadas de vento acima de 70 km/h.

Conforme a Defesa Civil, os acumulados variam entre 50 mm e 80 mm por dia nas Missões, no Noroeste, no Centro-Norte, na Região Metropolitana e na Serra, podendo chegar, pontualmente, aos 100 mm por dia nos Vales e no Litoral Norte.

Atenção aos rios

A Defesa Civil ainda alerta para risco hidrológico nos rios do Estado. Há possibilidade de cheias e inundações de arroios e pequenos rios, além de elevação em rios maiores que devem seguir com variações no nível da água. Veja a situação dos rios no Estado:

Uruguai: está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, com tendência de lenta elevação

está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, com tendência de lenta elevação Ibicuí: está acima da cota de inundação nas estações de Manoel Viana e Passo Mariano Pinto, com tendência de declínio

está acima da cota de inundação nas estações de Manoel Viana e Passo Mariano Pinto, com tendência de declínio Jacuí: está acima da cota de inundação entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí, com tendência de declínio

está acima da cota de inundação entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí, com tendência de declínio Caí, Sinos e Gravataí: apresentam níveis altos em suas cidades devido ao efeito dos níveis altos do Guaíba, dificultando a vazão

apresentam níveis altos em suas cidades devido ao efeito dos níveis altos do Guaíba, dificultando a vazão Guaíba: se encontra acima da cota de inundação na região das ilhas e no Cais Mauá e em cota de alerta na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, em lento declínio. Esse cenário deve se manter no decorrer dos próximos dias devido a mudança de direção dos ventos, dificultando o escoamento

se encontra acima da cota de inundação na região das ilhas e no Cais Mauá e em cota de alerta na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, em lento declínio. Esse cenário deve se manter no decorrer dos próximos dias devido a mudança de direção dos ventos, dificultando o escoamento Lagoa dos Patos: deve seguir com níveis elevados devido ao escoamento da cheia do Guaíba

Segundo a Defesa Civil, há condições de inundação nos seguintes locais: