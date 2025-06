De plataformas digitais a rodas de conversa, empresas investem em bem-estar corporativo no RS

A velha ginástica laboral resiste, mas a preocupação de um crescente número de empresas gaúchas com a saúde de seus colaboradores faz com que disponibilizem recursos cada vez mais variados e tecnológicos para aumentar o chamado bem-estar corporativo — conjunto de condições físicas e mentais dos trabalhadores.

Além dos tradicionais exercícios realizados sob orientação de especialistas, o esforço para elevar a qualidade de vida dos profissionais estimula iniciativas como a oferta de plataformas digitais voltadas à promoção da saúde, telemedicina, campanhas de conscientização e medidas simples, mas eficazes, como rodadas diárias de conversa no início do expediente.

Levantamentos indicam que a maioria das empresas brasileiras se preocupa em estimular ações saudáveis entre sua força de trabalho como mais um pilar ligado ao conceito de ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança). A Pesquisa de Benefícios 2023, realizada pela consultoria Aon com 929 companhias de todo o país, demonstra que 98% delas ofereciam assistência médica, e 55% haviam implementado gestão de saúde e qualidade de vida.

Telemedicina, rodas de conversa e atenção estendida a familiares

A Lojas Renner , por exemplo, entre outras medidas, oferece a seus 25 mil colaboradores e aos dependentes deles acesso a uma plataforma chamada Dr. Be. O aplicativo reúne telemedicina , orientação nutricional e esportiva, acompanhamento de gestantes e telepsicologia. Conforme a empresa, o colaborador utiliza o serviço gratuitamente mediante adesão no sistema de RH. Após baixar o app , pode realizar consultas de pronto-atendimento, solicitar exames complementares, receber receitas ou orientações gerais de saúde. O recurso já é utilizado por cerca de 80% dos trabalhadores da Renner, e a quantidade de atendimentos realizados pela plataforma saltou de 28,4 mil para 33 mil entre 2023 e o ano passado.

As iniciativas em andamento envolvem ainda ações como campanhas temáticas mensais, uma semana ao ano de discussões sobre desenvolvimento da carreira associado ao bem-estar, acompanhamento de colaboradores afastados e o programa Saúde em Dia — que garante cuidado a profissionais e familiares com doenças crônicas por meio de equipe multidisciplinar, entre outras iniciativas.

Aplicativo Dr. Be, que oferece diferentes especialidades em telemedicina, alcança 80% dos trabalhadores da Lojas Renner.

Da alimentação à atividade física

Mas a chegada de novas tecnologias não aposentou antigas receitas como a prática de exercícios e alongamentos no ambiente de serviço e rodas de conversa para discutir formas de aprimorar a saúde. A tradicional ginástica laboral é oferecida três vezes por semana nas sedes administrativa, regionais e nos laboratórios.

Já o programa Diálogo Diário de Segurança (DDS) é um período de cinco a 10 minutos, disponibilizado principalmente em áreas operacionais, no início de cada expediente para a discussão de assuntos relacionados à saúde e à segurança no trabalho. O objetivo é conscientizar os profissionais sobre riscos ocupacionais e promoção da saúde, mas também se debruça sobre outros temas de ESG como o cuidado com o ambiente.