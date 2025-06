Corpo de empresário que estava desaparecido é encontrado em buraco no Autódromo de Interlagos

Conforme o g1 , Junior participou de um evento com motocicletas em Interlagos no dia em que desapareceu. O corpo dele foi encontrado no kartódromo, onde uma obra é realizada.

A prefeitura de São Paulo informou ao g1 que a área é sinalizada e isolada com tapumes e barreiras de concreto. Imagens de câmeras de segurança foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o que aconteceu com Adalberto. A causa da morte não foi confirmada.

Esposa de Junior, a farmacêutica Fernanda Dândalo revelou que a última vez que falou com ele foi às 19h40min de sexta-feira (30), informa o g1. Na madrugada de sábado, por volta da 1h55min, mandou uma mensagem para Rafael, amigo do marido e que também estava no evento, assustada com a falta de contatos de Júnior.