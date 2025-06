Conversas Cruzadas: quem perde mais com o fim da relação entre Trump e Elon Musk?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Taquari (Univates), Matheus Fröhlich, e o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle, Fabrício Pontin, para debater quem perde mais com o fim da relação entre Trump e Elon Musk.