Conversas Cruzadas: qual o risco de guerra nuclear entre Israel e Irã? Últimas do conflito

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a especialista em Geopolítica e Defesa, pesquisadora associada ao ISAPE (Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia), Tatiana Delgado, e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), Fabrício Ávila, para debater o risco de guerra nuclear entre Israel e Irã e as últimas notícias do conflito.