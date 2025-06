Conversas Cruzadas: o que significa a entrada dos EUA no conflito entre Israel x Irã?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe Marina Felisberti — pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da UFRGS e doutoranda em Política Internacional e Estudos de Defesa — e Felipe Dalcin — diretor de Pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE) e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais — para debater o impacto da entrada dos EUA no conflito.