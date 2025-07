Conversas Cruzadas: o que está sendo feito para evitar novas cheias no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, Fernando Fan, e o diretor-presidente do DMAE, Bruno Vanuzzi, para debater o que está sendo feito para evitar novas cheias no RS.