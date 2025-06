Conversas Cruzadas: Nasa nega Laysa Peixoto como primeira astronauta brasileira

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o fundador do canal Space Orbit, Pedro Pallotta, a fundadora e CEO do Instituto Geração de Marte, Juliana Leonet, e a psiquiatra, vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS) e coordenadora da Comissão de Psiquiatria das Adições da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Carla Bicca, para debater o caso da brasileira que afirma ser a primeira mulher brasileira a viajar ao espaço.