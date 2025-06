Conversas Cruzadas: exame de proficiência em medicina é solução ou problema?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Sandro Schreiber de Oliveira, e o conselheiro federal de Medicina pelo Estado do RS e ex-presidente do Cremers, Carlos Sparta, para debater se o exame de proficiência em medicina é solução ou problema.