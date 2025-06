Conversas Cruzadas: em derrota para o governo, Câmara avança pra derrubar decreto do IOF

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o economista e presidente da Paradoxo Consultoria Econômica, Carlos Paiva, e o economista, conselheiro fiscal do IEE e sócio da Liberta Investimentos, ⁠Matheus Gonzalez, para debater a votação para derrubar decreto do aumento do IOF.