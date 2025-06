Conversas Cruzadas: Dia do Orgulho LGBT+ e os desafios para a diversidade no Brasil

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe Daiana Santos — deputada federal (PCdoB-RS) —, Pietro Oliveira — repórter da RBSTV —, Matheus Costa — CEO do Swag Dance Studio — e Victoria Maia — professora e pesquisadora — para debater os desafios para os diretos LGBT+ no Brasil.