Conversas Cruzadas: com católicos em queda e evangélicos em alta, como está a fé no Brasil?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o doutorando em Direito pela PUCRS e especialista em Liberdade Religiosa, Guilherme Schoeninger, a mãe de santo do terreiro Reino de Yemanjá, Oxóssi e Xangô, ⁠Bia de Yemanjá, o pastor evangélico da Igreja Encontros de Fé, Filipe Tavares, e o frei e professor de Teologia da PUCRS, Luiz Carlos Susin, para debater como está a fé no Brasil.