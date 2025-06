Conversas Cruzadas celebra um ano no streaming

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. comanda a comemoração de um ano de reformulação do programa. A atração com origem na TV aberta foi relançada em 2024 no formato digital e já soma 245 debates, que aprofundaram pautas de relevância social. O especial de aniversário conta com a presença de personagens que estiveram muito presentes neste primeiro ano do programa: Eduardo Trindade, presidente do Cremers; Fabrício Pontin, professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle; Juliana de Souza, vereadora de Porto Alegre (PT); Patrícia Bandeira, administradora e professora especialista em Carreira e Gestão de Pessoas; Ramiro Rosário, vereador de Porto Alegre (NOVO).