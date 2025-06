Conheça as 15 cidades do RS afetadas pela enchente que devem receber ginásios com estrutura para apoio humanitário

Ginásios serão erguidos em terrenos elevados, não alagáveis e em áreas urbanizadas. Governo do RS / Reprodução

O governo do Estado selecionou 15 municípios atingidos pela enchente em 2024 para serem contemplados com novos ginásios esportivos. O anúncio do projeto foi realizado nesta quarta-feira (11). Os complexos foram projetados para receber eventos e servir como abrigos emergenciais em eventuais casos de crises climáticas.

O investimento será de R$ 55 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A iniciativa é uma parceria das secretarias de Obras Públicas e do Esporte e Lazer. Até o momento, não há previsão para início das obras ou para a entrega dos complexos.

Como contrapartida, as 15 prefeituras selecionadas terão que oferecer um terreno em uma área elevada, não alagável e urbanizada.

Não há prazo para início das obras ou entrega dos complexos.

Municípios contemplados

Quatro municípios receberão ginásios de grande porte, para atender populações maiores:

Pelotas

Novo Hamburgo

Eldorado do Sul

Canoas

Outros 11 vão ser contemplados com estruturas menores, de porte escolar:

Rio Grande

Agudo

Rio Pardo

Sinimbu

Cruzeiro do Sul

Arroio do Meio

Muçum

Bento Gonçalves

São Sebastião do Caí

Charqueadas

Três Coroas

Critérios de escolha

De acordo com o Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, conhecido como Gaúcho da Geral, as cidades foram selecionadas com apoio da Defesa Civil do RS, com o objetivo de estabelecer complexos regionais com base no orçamento disponibilizado.

— O ideal seria a gente contemplar todos os municípios. Mas a gente começou a trabalhar em cima das bacias e fazer ginásios regionais. Por exemplo, ali no Rio Taquari, a gente vai contemplar Muçum, Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul — ressalta o secretário.

As obras dos quatro ginásios maiores custarão R$ 5 milhões. As demais estruturas, de menor porte, foram orçadas em R$ 3,2 milhões. Conforme o secretário Franczak, 12 dos 15 municípios selecionados já foram notificados e sinalizaram positivamente ao investimento. Sinimbu, Três Coroas e Canoas ainda não responderam ao projeto.