"Condições climáticas eram favoráveis", avalia presidente da Federação Gaúcha de Balonismo sobre acidente em SC

O acidente de balão que aconteceu neste sábado (21) em Praia Grande, Santa Catarina, dificilmente foi causado por condições climáticas adversas , estima o presidente da Federação Gaúcha de Balonismo, Rogério Daitx. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Daitx destacou que as condições eram favoráveis para voo, e que inclusive havia outros passeios de balão acontecendo na cidade no mesmo momento.

As causas ainda serão investigadas. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC), Ulisses Gabriel, que acompanha o caso, um gabinete de crise foi criado para averiguar as circunstâncias do acidente. Ele afirmou ainda que o piloto está entre os sobreviventes e já foi ouvido preliminarmente, mas que ainda é necessário um depoimento formal.