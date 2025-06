Com solo já encharcado, Serra entra em alerta por risco de deslizamentos

Enquanto municípios de outras regiões do Estado monitoram o nível dos rios em razão da expectativa de chuva intensa no final de semana , cidades da Serra estão em estado de alerta para o risco de deslizamentos de terra e quedas de barreira em rodovias. Esse perigo é amplificado pelo fato de o solo da região, onde há muitas encostas, já acumular grande umidade devido ao volume de precipitação dos últimos dias .

A prefeitura de Caxias do Sul já emitiu alertas para a população sobre a ameaça de movimentações do solo principalmente em zonas rurais. Conforme nota do município, "o solo ainda está encharcado das chuvas anteriores, o que aumenta o risco de deslizamentos em especial na área rural. No caso de movimentação de terras, há o risco de obstrução de vias importantes também, inclusive com rachaduras na pista, como aconteceu nas últimas chuvas".