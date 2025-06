Com nível do Jacuí estabilizado, acesso a Eldorado do Sul pela BR-290 é liberado após dois dias

O a cesso a Eldorado do Sul pela BR-290, na altura do km 107 , foi liberado após ter ficado totalmente bloqueado por 48 horas, desde o início da manhã de quarta-feira (25).

A interrupção se deu em função da elevação no nível do Rio Jacuí, que atravessava a pista .

Nesta sexta-feira (27), na última medição às 5h15min, o Rio Jacuí, na estação Porto Alegre - Foz do Rio Jacuí, registra 3m34cm, o que representa uma estabilização nas últimas 24 horas.

Apesar de o nível do Jacuí ter estabilizado, Eldorado do Sul permanece com quatro bairros inundados. A Defesa Civil Municipal mantém o alerta para que a população fique atenta nas áreas de risco devido à previsão de chuva para os próximos dias.