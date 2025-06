Com gerador submerso, casa de bombas do Mathias Velho, em Canoas, fica meia hora inoperante

O gerador de energia elétrica da casa de bombas responsável por escoar a água do bairro Mathias Velho, em Canoas , foi flagrado parcialmente submerso por conta da chuva durante parte da manhã. Com isso, a unidade acabou inoperante por mais de 30 minutos durante a manhã.

No local, a reportagem notou que havia diesel vazando do gerador submerso. Uma equipe da RGE chegou para realizar a manutenção do aparelho por volta das 11h17min. Até as 11h30min, a casa de bombas seguia sem funcionar e não haviam representantes da prefeitura de Canoas no local.