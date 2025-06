Com chuva contínua, principais rios do RS apresentam aumento no nível; veja a situação

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana impacta o nível dos principais rios do Estado. Conforme dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Defesa Civil do RS, seis pontos ultrapassaram a cota de inundação na tarde desta quarta-feira (18), sendo dois deles no Rio Caí, em Montenegro e São Sebastião do Caí.