Com alta do Guaíba, Dmae fecha a comporta 12 de Porto Alegre com sacos de areia e argila

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou a comporta de número 12 do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre com sacos de areia e argila na tarde deste domingo (29).

A medida do Dmae se deve à rápida alta do Guaíba. Na medição das 17h da Defesa Civil, o nível estava em 3m27cm na Usina do Gasômetro, onde a cota de inundação é de 3,6m. Em comparação com a medição das 13h, que estava em 3,04m, as águas subiram 23cm.