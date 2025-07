Com a chegada de frio extremo, saiba onde doar agasalhos e cobertores no RS

Pessoas em situação de rua são as mais necessitadas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma nova onda de frio extremo chega ao Rio Grande do Sul nesta semana. As mínimas previstas para terça-feira (1º) variam entre -5ºC e 6ºC e as máximas oscilam entre 5ºC e 11ºC. Para ajudar a aquecer a população mais vulnerável, a Defesa Civil do Estado e a prefeitura de Porto Alegre estão com campanhas para arrecadar agasalhos e cobertores.

Os itens solicitados são considerados essenciais e ajudam a prevenir doenças, resguardar a saúde e restaurar a esperança, conforme o Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre, que organiza a campanha municipal. A Defesa Civil destaca que as doações devem ser feitas com consciência e responsabilidade. As peças doadas devem estar limpas e em boas condições, prontas para uso imediato.

— É fundamental que as doações sejam feitas com carinho e atenção. Precisamos de roupas em bom estado, que realmente aqueçam, como casacos, mantas e cobertores, além de alimentos não perecíveis dentro do prazo de validade. Dessa forma, garantimos dignidade e acolhimento para quem mais precisa — reforça a primeira-dama, Valéria Leopoldino.

As doações recebidas na campanha estadual saem do Centro Logístico da Defesa Civil para atender as solicitações dos municípios, por meio da Assistência Social, que devem se responsabilizar pelo repasse à comunidade. A campanha é organizada pela Casa Militar, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom).

O que doar

Nesta edição, a Defesa Civil, que atende todo o RS, não está arrecadando roupas e calçados. O órgão informa que o Centro de Logística já está com o estoque cheio destes itens e o foco da campanha de 2025 são roupas de cama e banho.

Já a campanha municipal de Porto Alegre está arrecadando, além dos itens de cama e banho, peças de roupas e alimentos não perecíveis.

Campanha estadual

Lençóis

Fronhas

Cobertores

Mantas

Toalhas de banho

Campanha de Porto Alegre

Cobertores (adulto e infantil)

Casacos (adulto e infantil)

Roupa de cama em bom estado (adulto e infantil)

Alimentos não perecíveis

Onde doar

Campanha de Porto Alegre

Centro Administrativo Municipal

Rua General João Manoel, 157 – Centro

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Museu de Arte do Paço (Paço Municipal)

Praça Montevideo, 10 – Centro

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Shopping João Pessoa

Av. João Pessoa, 1831 - Farroupilha, Porto Alegre - RS, 90040-001

Segunda a sábado, das 09h às 21h. (Domingo e feriados, das 11h às 21h)

Local: Alameda de Serviços - Subsolo

Instituto Caldeira

Travessa São José, 455 - Navegantes

Segunda a sexta-feira, das 08h às 21h.

SINDIHOSPA - Sindicato dos Hospitais e Clinicas de Porto Alegre

Rua Ramiro Barcelos, 685, sala 408 - Independência, Porto Alegre - RS, 90035-005

Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Sindilojas Porto Alegre

R. dos Andradas, 1234 - 22º andar · (51) 3025-8300

Segunda a sexta, das 08h às 18:00.

Pátio Guadix

Endereço: Av. Juca Batista, 1305 - Espírito Santo, Porto Alegre - RS, 91770-010

Segunda a Domingo, das 07:30h as 22h

AABB Porto Alegre

Av. Cel. Marcos, 1000 - Pedra Redonda

Todos os dias das 7h às 23h

Espaço Força e Luz

Rua dos Andradas, 1223 - Centro Histórico

seg - sex: 10h - 19h

sábados 11h - 18h

Imperadores do Samba

Av. Padre Cacique, 1567 - Praia de Belas

Sábados das 14 às 19 horas, do dia 14 de junho a 09 de agosto de 2025.

Campanha estadual

Além de algumas prefeituras, esta edição conta com três parceiros como pontos de coleta. As doações podem ser entregues em unidades do supermercado Zaffari, Bourbon e Cestto, algumas agências do Banco do Brasil e alguns restaurantes da rede Mc Donald's.

Porto Alegre

MBM Seguros: R. dos Andradas, 772 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS

MBM Seguros: R. dos Andradas, 772 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS

Todas unidades Zaffari, Bourbon e Cestto

Agências do Banco do Brasil

Lojas MC Donalds: Av. Severo Dullius, nº 90010 - Bairro Anchieta, Av. Eduardo Prado, nº 425 - Bairro Cavalhada, Av. Cavalhada, nº 1995 - Bairro Cavalhada, Av. Juca Batista, nº 1335 - Bairro Cavalhada, Rua dos Andradas, nº 1685 - Bairro Centro, Rua dos Andradas, nº 1001 - Bairro Centro, Av. Borges de Medeiros, nº 261 - Bairro Centro, Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2131 - Bairro Chácara das Pedras, Av. Diário de Notícias, nº 300 - Bairro Cristal, Av. Wenceslau Escobar, nº 1973 - Bairro Cristal, Av. Cristóvão Colombo, nº 545 - Bairro Floresta, Av. Ipiranga, nº 5200 - Bairro Jardim Botânico, Av. Assis Brasil, nº 4320 - Bairro Jardim Lindóia, Rua 24 de Outubro, nº 815 - Bairro Moinhos de Vento, Av. João Wallig, nº 1800 - Bairro Passo D'Areia, Av. Tulio de Rose, nº 80 - Bairro Passo D'Areia, Av. Senador Tarso Dutra, nº 861 - Bairro Petrópolis, Av. Protásio Alves, nº 7005 - Bairro Petrópolis, Av. dos Estados, nº 111 - Bairro São João e Av. Assis Brasil, nº 4320 - Bairro Sarandi.

Alvorada

Agência do Banco do Brasil

Loja MC Donald's: Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 1957 - Bairro Bela Vista

Caçapava do Sul

Agência do Banco do Brasil

Prefeitura

Canoas

Todas unidades Zaffari e Bourbon

Agências do Banco do Brasil

: Bairro Niterói, Canoas, Igara, Jardim do Lago. Loja MC Donald's: Av. Getúlio Vargas, nº 5790 - Bairro Centro

Caxias do Sul

Todas unidades Zaffari e Bourbon, confira os bairros: Centro, Exposição, Lourdes, São Pelegrino.

Dom Pedrito

Agência do Banco do Brasil

Prefeitura

Gravataí

Cestto

, no bairro São Judas Tadeu Agência do Banco do Brasil

Lojas MC Donald's: Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, nº 174 - Bairro Centro, Av. Centenário, nº 555 - Bairro Passo das Pedras

Hulha Negra

Agência do Banco do Brasil

Prefeitura

Novo Hamburgo

Zaffari

, no bairro Pátria Nova Agências do Banco do Brasil: Bairro Ouro Branco, Praça Vinte, Rua José Patrocínio

Passo Fundo

Zaffari e Bourbon, nos bairros: Vila Petrópolis, Vila Vergueiro.

Rosário do Sul

Agência do Banco do Brasil

Prefeitura

São Leopoldo

Zaffari Bourbon, no bairro Centro.

no bairro Centro. Agências do Banco do Brasil: Bairro Rio Branco, Scharlau

Bairro Rio Branco, Scharlau Lojas MC Donald's: Rua Primeiro de Março, nº 821- Bairro Centro, Av. João Correa, nº 1098 - Bairro Centro

Viamão

Agência do Banco do Brasil

Lojas MC Donald's: Av. Senador Salgado Filho, nº 9745 - Bairro São José

Nas agências do Banco do Brasil das seguintes cidades:

Cachoeirinha, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Guaíba, Ivoti, Portão, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Taquara.

Nas prefeituras das seguintes cidades: