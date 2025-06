Cidades da Região Sul do RS registram temperaturas negativas

Em Porto Alegre, mínima foi de 8,9°C. Duda Fortes / Agencia RBS

O último sábado (28) de junho amanheceu gelado e com temperaturas negativas em localidades da Região Sul do Estado. Como se não bastasse o frio do inverno, há previsão de chuvas volumosas para diferentes regiões neste fim de semana, com precipitações variando entre 50 e 200 milímetros até este domingo (29).

Conforme dados das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas Jaguarão, que teve mínima de -1,1°C, e Santa Vitória do Palmar, com -0,2°C, registraram temperaturas mínimas. Os dois municípios ficam situados na Região Sul.

Em Bagé, na Campanha, a temperatura registrada às 10h foi de 1,5°C, mas com sensação térmica de - 6ºC. Por sua vez, no Jardim Botânico em Porto Alegre, às 2h da madrugada, os termômetros registraram 8,9°C.

Declínio de temperatura

O Inmet publicou um alerta com declínio de temperatura no Rio Grande do Sul, que vale das 18h deste domingo até as 23h59min de segunda-feira (30). O aviso pode ser consultado aqui.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, da Defesa Civil, uma massa de ar frio está ingressando no Extremo Sul do território gaúcho.

— Na madrugada de domingo, com a evolução de instabilidade e formação de ciclone extratropical (em alto mar), haverá mais instabilidades relacionadas a chuvas. E as temperaturas diminuem — explica a meteorologista.

De acordo com Andrea Ramos, a presença de geada será sentida de forma ampla especialmente neste domingo, tanto no território gaúcho quanto em Santa Catarina.

— O mapa mostra situação desfavorável porque os sistemas ainda estão atuando (sobre o Estado). Com todas essas instabilidades, vai ter mais chuva e menos frio — observa, dizendo que o frio deve retornar na segunda-feira (30).

Segundo a Climatempo, a formação desta frente fria no decorrer deste sábado, associada ao ciclone extratropical em ação em alto mar, deve possibilitar condições também para haver bastante vento no RS.